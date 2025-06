Casa própria: parceria vai levar moradias a dez aldeias indígenas e três assentamentos em MS

Com objetivo de realizar o sonho da casa própria, o governador Eduardo Riedel assinou contratos para construção de 252 moradias em dez aldeias indígenas e três assentamentos no Estado. Isto é fruto da parceria com a União e municípios, por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida - Entidades e Rural (Oga Porã). Nove cidades serão beneficiadas.

A solenidade ocorreu nesta segunda-feira (2), em Campo Grande, com a presença do secretário nacional de Habitação, Augusto Henrique Alves Rabelo. O evento teve a participação de prefeitos, entidades e representantes das comunidades indígenas que serão contempladas.

“Temos estes projetos na habitação porque temos uma equipe competente, que sabe fazer e correr atrás destas conquistas. O que mais importa é fazer as parcerias que levam resultados diretos à população e a habitação é uma das principais demandas de qualquer cidade. Ver o sonho da casa própria concretizado”, afirmou o governador.

>Dez aldeias serão contempladas com novas moradias

Riedel destacou a importância das parcerias com os prefeitos para viabilizar as novas casas, tendo inclusive moradias aos povos indígenas. “Na minha agenda sempre teve a decisão de fazer políticas públicas dentro das aldeias para atender as comunidades. Nós estamos falando de casas, centros culturais, escolas e de água. Só podemos entregar tudo isto com parceria com os municípios e governo federal”.

As novas moradias serão construídas nos municípios de Aquidauana, Anaurilândia Maracaju, Miranda, Nioaque, Porto Murtinho, Rio Negro, Dois Irmãos do Buriti e Sidrolândia.

Entre as aldeias contempladas estão Buritizinho (Aquidauana) Limão Verde (Aquidauana), Lagoinha (Miranda), Brejão (Nioaque), Taboquinha (Nioaque), São João (Porto Murtinho), Sucuri’y (Maracaju), Olho D’Agua (Dois Irmãos do Buriti), Lagoinha (Sidrolândia) e Córrego do Meio (Sidrolândia).

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Os assentamentos beneficiados são o Esperança (Anaurilândia), Água Viva (Rio Negro) e Santa Rosa (Rio Negro). Esta parceria foi conquistada pelo Governo do Estado, por meio da Agehab (Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul).

“Muito feliz em participar deste evento, que tem um simbolismo especial, por atender um segmento que precisa da nossa atenção. Nós já temos aqui investidos em financiamentos do FGTS e Minha Casa, Minha Vida R$ 3 bilhões. Foram 19 mil casas habitacionais financiadas desde 2023. E o governo federal quer continuar, sabemos que não vai faltar propostas e demandas”, garantiu o secretário nacional de Habitação.

>Secretário nacional de Habitação, Augusto Henrique Alves Rabelo ao lado do governador

Representando os municípios, o prefeito de Dois Irmãos do Buriti, Wlademir de Souza Volk, afirmou que os investimentos em habitação são essenciais para as cidades. “Os prefeitos sabem o quanto a habitação equilibra as desigualdades que existem na sociedade, gerando desenvolvimento e estabilidade às famílias. Lá na ponta sabemos da satisfação e alegria das pessoas que são contempladas”.

Para a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani, o resultado positivo no setor é um esforço de todos envolvidos. "Uma parceria que está dando certo. Vamos a partir de agora visitar as obras que estão andamento, fazer reuniões técnicas, avaliar os resultados e sempre ouvir as nossas demandas".

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Saul Schramm