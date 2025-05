Aberta a temporada de cursos e oficinas da Prefeitura visando fomentar a economia criativa

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades) começou nesta semana a temporada de cursos e oficinas voltadas ao incentivo da economia criativa. A iniciativa faz parte do programa de gestão e busca incentivar o empreendedorismo local e a geração de renda, por meio da valorização de talentos e saberes da comunidade.

A programação conta com cursos e oficinas gratuitas em áreas como artesanato e gastronomia. Na parte de Gastronomia, o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) será parceiro nas ações.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A primeira oficina realizada foi a de ‘Decoração em Flores de Papel’, que abre espaço para trabalhos de decoração em festas e eventos, por exemplo. A iniciativa foi realizada pela servidora Jane Arguello, com as atividades desenvolvidas no Bairro Arnaldo Estevão Figueiredo. “Começamos hoje as nossas capacitações, que são voltados principalmente para jovens e mulheres que buscam uma oportunidade de qualificação para ingressar ou se fortalecer no mercado de trabalho”, explicou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Outras ações voltadas à gastronomia já estão sendo organizados. Vai ter curso de ‘Atendimento e Encantamento de Garçons’, ‘Gestão Operacional de Bares e Restaurantes’, ‘Batidas e Coquetéis’, ‘Higiene na Manipulação de Alimentos’ e muitos outros temas.

“Buscamos selecionar cursos e capacitações que vêm ao encontro do mercado de trabalho, de áreas onde identificamos que há procura de mão-de-obra e serviços, tanto no sentido de atender quem precisa do emprego, quanto atender os empregadores. Se temos mão-de-obra qualificada, ganha o empregado – que poderá ter uma renda melhor e o empregador – que terá funcionários preparados para atender ao público”, avalia o titular da Semades, Ademar Silva Junior.

As aulas são presenciais e estão previstas para acontecer nas sete regiões de Campo Grande, com foco nos corredores comerciais e gastronômicos. Para saber a programação é só ficar de olho nas redes sociais , para acompanhar as próximas datas e vagas disponíveis.

#ParaTodosVerem

FotoCapa: Alunas em curso de artesanato

Foto1 e Foto: Alunas apresentando artesanatos feitos no curso.