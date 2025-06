III Seminário Estadual do Leite acontece nesta terça-feira na ALEMS

Amanhã (3) acontece o III Seminário Estadual do Leite, a partir das 13h, no Plenário Júlio Maia. O deputado Renato Câmara (MDB), coordenador da Frente Parlamentar do Leite , é o proponente do evento, que conta com o apoio da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Mato Grosso do Sul (CSPLMS), e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

O deputado Renato Câmara deixa um recado para todos sobre a importância do leite em nossas vidas. “O leite vai além da nutrição. Ele representa saúde, crescimento e uma importante ação de política pública. No 3º Seminário Estadual do Leite, vamos debater a relevância estratégica desse alimento fundamental em todas as fases da vida, da infância à maturidade. Um evento que conecta ciência, alimentação e compromisso social”, frisou o parlamentar.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS Seminário Estadual do Leiste acontece amanhã

Cronograma

O 1º Painel tem previsão de início às 14h, logo após o credenciamento e composição da Mesa de Autoridades. O tema é “A Força do Leite: Como esse alimento é fundamental para o crescimento e a saúde muscular na infância e adolescência”, e será ministrado pelo Dr. Júlio César Rotela Encizo, médico interno especialista em Nutrologia pelo hospital israelista Albert Einstein e Especialista em Nutrição Clínica e Esportiva.

Já no 2º Painel, a partir das 14h40, o assunto é “O Leite e Envelhecimento ativo, preservando força muscular, mobilidade, autonomia e qualidade de vida na terceira idade com nutrição adequada”, com o palestrante José Roberto Pellegrino, médico-especialista em clínica médica e geriátrica, formado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Com debate sobre o tema às 15h20, o Milk Break está previsto para 16h, com encerramento do evento às 16h30. O seminário será transmitido em todos os canais oficiais da ALEMS. Acompanhe todo o trabalho do Parlamento pelas mídias sociais Facebook , Instagram , Twitter e Youtube e no Portal da ALEMS . Confira também pela TV Assembleia MS nos canais 7.2 e 9 da Claro NET TV, e ainda no link TV ALEMS . O sinal aberto da Rádio ALEMS está na FM 105.5, ou no link Rádio ALEMS .

Também relacionado ao tema, integrando as atividades alusivas à Semana Estadual do Leite, nesta quarta-feira (4) de manhã acontece o tradicional “Leite da Manhã”, que reúne parlamentares e representantes da cadeia produtiva, na Sala da Presidência, a partir das 8h. Participe e ajude a construir políticas públicas que valorizem quem produz e quem consome.

Endereço

A Assembleia Legislativa está localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, no Jardim Veraneio, Parque dos Poderes, Bloco 9, em Campo Grande.