Trabalho de Zé Teixeira permite entregas para população de MS

O trabalho do deputado Zé Teixeira, 2º vice-presidente da Assembleia Legislativa, tem garantido a aplicação dos recursos públicos em favor da população de Mato Grosso do Sul. Na Casa de Leis, a atuação do parlamentar está focada nas necessidades e demandas dos municípios, promovendo entregas que melhoram a qualidade de vida da população.

Em Dois Irmãos do Buriti, na última quinta-feira (29), o deputado Zé Teixeira acompanhou o governador Eduardo Riedel na inauguração do lote 1 da pavimentação asfáltica da MS-347, no entroncamento da MS-162 com a BR-419. A obra, solicitada pelo parlamentar, permite o acesso a diversas propriedades rurais e assentamentos, sendo essencial para o desenvolvimento do agronegócio. "É gratificante ver que nossa reivindicação se tornou realidade. Essa obra representa um avanço significativo para a infraestrutura da região", analisou.

Logística - Atendendo a outra solicitação do deputado Zé Teixeira, a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) publicou o aviso de lançamento da licitação para a obra de implantação do sistema de esgotamento sanitário no bairro Jardim Mônaco, em Dourados. "É fundamental que sejam adotadas providências para garantir condições sanitárias mais seguras e dignas para os moradores", destacou o parlamentar.

A Agesul também publicou o extrato do contrato para a execução da obra de restauração da rodovia MS-276, com adequação da capacidade e segurança no trecho final do Distrito de Indápolis até o início do trecho urbano de Deodápolis. "A rodovia, que possui um elevado fluxo de veículos, é uma importante via de escoamento da safra. Os constantes serviços de tapa-buracos são ineficientes, por isso a restauração se faz necessária", explicou Zé Teixeira.

Educação - O trabalho de Zé Teixeira também tem garantido avanços no setor de ensino e aprendizagem. Após a solicitação do deputado, a Prefeitura Municipal confirmou o início da análise técnica, com visita in loco, para elaborar um diagnóstico detalhado da situação nos Centros de Educação Infantil Municipal Hélio Lucas e Celso de Almeida, em Dourados.

Após receber um pedido de interlocução das coordenações pedagógicas, Zé Teixeira apresentou indicações na Assembleia Legislativa solicitando obras de reforma predial e aquisição de material técnico. A administração municipal informou que "os resultados das vistorias serão cuidadosamente avaliados e incorporados ao planejamento estratégico da Secretaria de Educação".

Com relação ao pedido de construção de uma escola estadual no bairro Esplanada, também em Dourados, a Coordenadoria de Informações Educacionais informou que a Rede Estadual de Ensino está em articulação com o município para obter um terreno de aproximadamente 10 mil metros quadrados, doado pela prefeitura. Ainda conforme a coordenadoria, "o Estado já está realizando estudos financeiros para viabilizar a construção da unidade".

Foto: Álvaro Rezende