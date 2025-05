Pedrossian Neto propõe incluir Festival Internacional da Carne no Calendário Oficial de MS

O deputado estadual Pedrossian Neto (PSD) apresentou projeto de lei que propõe a inclusão do Festival Internacional da Carne no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul. A iniciativa busca reconhecer e institucionalizar o evento como uma das principais vitrines da cultura, economia e identidade sul-mato-grossense.

Promovido anualmente pela Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), em parceria com instituições e apoiadores, o festival é realizado no mês de setembro com o objetivo de divulgar e fomentar negócios, tecnologias e produtos ligados à pecuária do Estado.

Na justificativa da proposta, Pedrossian Neto destaca que o evento movimenta aproximadamente 250 negócios, gera cerca de 500 empregos diretos e indiretos, e atrai 30 mil visitantes, consolidando-se como importante motor econômico e instrumento de valorização das tradições regionais.

Além do impacto econômico, o festival tem forte caráter social e educacional. A programação inclui workshops gratuitos, minicursos, apresentações culturais, campeonatos de assadores e shows abertos ao público — ações que democratizam o acesso à cultura e ao conhecimento.

“Ao fortalecer a imagem de Mato Grosso do Sul como referência nacional e internacional na produção de carne de qualidade, o Festival Internacional da Carne estimula o turismo gastronômico e de negócios, e contribui para o desenvolvimento regional sustentável”, afirmou o parlamentar.

Se aprovado, o projeto insere oficialmente o evento na Lei nº 3.945, de 4 de agosto de 2010, que institui o calendário oficial de eventos do Estado.