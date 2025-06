Prefeitura entrega nesta terça-feira (3) a revitalização do CRAS Canguru

A Prefeitura de Campo Grande entrega nesta terça-feira, 3 de junho, a revitalização do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) “Fauze Duailibi Amizo” – Canguru, localizado na região urbana do Anhanduizinho. A cerimônia de entrega, que estava prevista para o dia 28 de maio, foi adiada devido às chuvas e será realizada às 14h30, com a presença da prefeita Adriane Lopes, autoridades locais e representantes da comunidade.

A unidade, administrada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SAS), passou por uma série de melhorias estruturais que garantem mais conforto, funcionalidade e acolhimento tanto para os profissionais que atuam no local quanto para os usuários atendidos. A revitalização incluiu pintura, manutenção da parte elétrica e hidráulica, reestruturação dos espaços internos e melhorias na acessibilidade.

A secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Camilla Nascimento, reforça a importância da entrega. “Essa revitalização torna o CRAS Canguru um ambiente mais acolhedor, que favorece a atuação da equipe e proporciona mais dignidade aos usuários. Tudo isso reflete diretamente na qualidade dos serviços ofertados à população”, destacou.

A iniciativa integra um conjunto de ações da Prefeitura de Campo Grande para fortalecer a rede de proteção social e garantir espaços públicos adequados, acessíveis e humanizados para o atendimento das famílias em situação de vulnerabilidade.

Serviço: Entrega revitalização CRAS Canguru

Data: 3 de junho (terça-feira)

Horário: 14h30

Endereço: Rua dos Topógrafos, nº 1.175 – Jardim Canguru

#PraTodosVerem: Fotocapa da fachada do CRAS Canguru, revitalizada e pintada em tom azul. No centro da imagem, há uma porta dupla de metal azul com desenhos geométricos. Acima da porta, há uma placa com fundo azul e branco, com os dizeres: “CRAS Canguru – Centro de Referência de Assistência Social Dr. Fauze Duailibi Amizo”. À esquerda e à direita da porta, há janelas com grades brancas e, em frente a cada uma, um vaso com plantas ornamentais. A iluminação natural do sol forma sombras suaves na parede.