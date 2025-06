Prefeitura abre processo seletivo para 14 funções de trabalho

A Prefeitura Municipal de Campo Grande publicou em Diogrande edição extra de 30 de maio de nº 7.945, Edital n. 15/2025-01, abertura do Processo Seletivo Simplificado para seleção e contratação temporário, contador, técnico de serviços educacionais, auxiliar administrativo e mais outras 11 funções, visando atender à necessidade temporária de excepcional público na contratação emergencial de profissionais para atendimento em setores específicos da Prefeitura de Campo Grande, com objetivo de preservar e assegurar a prestação dos serviços essenciais à população da Capital.

O presente Processo Seletivo Simplificado destina-se à seleção de pessoal e contratação temporária, por prazo determinado, para atender a excepcional interesse público, de 188 profissionais, sendo o contrato regido pelas normas do estatuto jurídico administrativo do servidor público municipal (Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011), por prazo determinado de 01 (um) ano, conforme as exigências e atribuições das funções descritas no item 2 deste edital.

A seleção de pessoal para atender às funções de que trata este processo seletivo envolverá as seguintes etapas, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração e Inovação:

a) Inscrição online (gratuita), realizada no período de 02 a 06 de junho de 2025, sendo que, no último dia (06/06/2025), a inscrição será realizada até às 17 horas, no endereço eletrônico https://www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo/

b) Envio dos títulos (qualificação e experiência profissional), no mesmo período estabelecido para a realização da inscrição (02 a 06 de junho de 2025), para o e-mail [email protected]

c) Análise curricular dos títulos (qualificação e experiência profissional), enviados no e-mail [email protected]

d) Divulgação da Pontuação da Prova de Títulos (Resultado Preliminar).

e) Período para interposição de recursos em face do Resultado Preliminar.

f) Homologação do Resultado Final e Classificação Geral.

g) Contratação

O Processo Seletivo Simplificado para seleção desses profissionais será organizado, coordenado e executado por uma Comissão composta por servidores do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Campo Grande, que dará ampla divulgação às etapas do Processo Seletivo através do Diário Oficial do Município de Campo Grande, no endereço

eletrônico: https://diogrande.campogrande.ms.gov.br

Mais informações sobre o edital no link https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/download_edicao/eyJjb2RpZ29kaWEiOiI5ODM2In0%3D.pdf à partir da página 7.