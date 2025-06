Comissão aprova uso de carros oficiais por agentes comunitários de saúde em serviço na zona rural

A nova redação acrescenta a regra à Lei Ruth Brilhante , que trata dos agentes comunitários. Atualmente, essa norma já determina que o transporte desses profissionais é responsabilidade do ente federativo ao qual estão vinculados.

A relatora, deputada Rogéria Santos (Republicanos-BA), recomendou a aprovação do texto após ajuste na redação. “Todas as alternativas devem estar disponíveis ao gestor, permitindo que seja decidida caso a caso a melhor opção”, afirmou ela.

