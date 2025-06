No próximo domingo, encontre seu novo melhor amigo na feira da Subea

A Superintendência de Bem-Estar Animal (Subea) realiza, no próximo domingo (8), mais uma edição da tradicional feira de adoção responsável. O evento ocorrerá das 9h às 12h, na Praça da Bolívia, e contará com cerca de 70 filhotes, entre cães e gatos, à espera de um novo lar.

Todos os animais foram previamente avaliados por médicos-veterinários, estão vermifugados e vacinados — no caso dos cães, com a vacina polivalente. Além disso, os pets adotados terão a castração garantida, promovendo mais saúde e qualidade de vida aos novos companheiros.

Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar documento com foto e comprovante de residência. A equipe da Subea estará presente no local para orientar os adotantes e esclarecer dúvidas sobre os cuidados com os animais.

Serviço:

Data: 8 de junho (domingo)

Horário: das 9h às 12h

Local: Praça da Bolívia

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra mãe e filho com cachorro adotados.