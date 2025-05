Aberta a temporada de cursos e oficinas para fomentar a economia criativa

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades) começou nesta semana a temporada de cursos e oficinas voltada ao incentivo da economia criativa. A iniciativa faz parte do programa de gestão e busca incentivar o empreendedorismo local e a geração de renda por meio da valorização de talentos e saberes da comunidade.

A programação conta com cursos e oficinas gratuitas em áreas como artesanato e gastronomia. Na parte de Gastronomia, o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) será parceiros nas ações.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A primeira oficina realizada foi de Decoração em Flores de Papel, que abre espaço para trabalhos de decoração em festas e eventos, por exemplo. A iniciativa foi realizada pela servidora Jane Arguello no bairro Arnaldo Estevão Figueiredo. “Começamos hoje as nossas capacitações que são voltados principalmente para jovens e mulheres que buscam uma oportunidade de qualificação para ingressar ou se fortalecer no mercado de trabalho”, explicou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Outras ações voltadas à gastronomia já estão sendo organizados. Vai ter curso de Atendimento e Encantamento de Garçons, Gestão Operacional de Bares e Restaurantes, Batidas e Coquetéis, Higiene na Manipulação de Alimentos e muito mais.

“Buscamos selecionar cursos e capacitações que vem ao encontro do mercado de trabalho, do que está precisando, tanto no sentido de quem precisa do emprego, quando do empregados. Se temos mais de obra qualificada ganha o empregado que poderá ter uma renda melhor e o empregador que terá funcionários preparados para atender ao público”, diz o secretário municipal da Semades, Ademar Silva Junior.

As aulas são presenciais e estão previstas para acontecer nas sete regiões de Campo Grande, com foco nos corredores comerciais e gastronômicos. Para saber a programação é só ficar de olho nas nossas redes sociais, vamos divulgar as datas e vagas disponíveis.