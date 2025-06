Delegado-Geral da Polícia Civil participa da Caminhada ‘Todos Por Elas’ pelo fim da violência contra as mulheres

O evento contou com a presença de autoridades estaduais, representantes do Judiciário, forças de segurança, entidades da sociedade civil e a população. Durante a caminhada, um minuto de silêncio foi realizado em homenagem às vítimas de feminicidio.

Na tarde deste sábado (31) o Delegado-Geral Lupércio Degerone Lucio participou da 2ª edição da Caminhada #TodosPorElas, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande.

