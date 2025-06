Subea realiza mais de 9 mil atendimentos entre janeiro e maio de 2025

A Superintendência de Bem-Estar Animal (Subea) registrou, entre janeiro e maio deste ano, o atendimento a 9.272 animais, sendo 5.017 cães e 4.255 gatos. Os atendimentos fazem parte das ações permanentes da Subea voltadas para a saúde e bem-estar dos animais em Campo Grande.

Os principais serviços oferecidos pela superintendência incluem consultas veterinárias, vacinação antirrábica e polivalente (para cães), vermifugação, administração de medicamentos para controle de pulgas e carrapatos, microchipagem, avaliação para castração e encaminhamento para cirurgias. Todos esses serviços são gratuitos e visam atender tutores em situação de vulnerabilidade social.

De acordo com o superintendente da Subea, Edvaldo Salles, os resultados expressivos mostram o compromisso da equipe com a causa animal.

“Nosso trabalho é garantir o acesso da população a cuidados veterinários de qualidade e combater o abandono por meio da conscientização e do controle populacional. Estamos avançando cada vez mais nesse objetivo”, afirmou.

A Subea atua por meio de três frentes principais de atendimento:

Unidade Central (Ubea), que oferece 30 senhas diárias – 10 para castração e 20 para consultas, às segundas, terças, quintas e sextas-feiras. As quartas-feiras, os atendimentos são exclusivos para ongs e protetoras cadastradas com o órgão;

Consultório Móvel Veterinário, que semanalmente está em um bairro diferente, levando atendimento básico às regiões mais afastadas;

Programa Subea Itinerante, voltado para ONGs e tutores que abrigam mais de 15 animais em suas residências.

O serviço mais procurado continua sendo a castração, com 5.534 animais encaminhados para uma das nove clínicas credenciadas pela Prefeitura. Isso representa uma média de 1.106 animais encaminhados por mês.

Para a diretora executiva da Subea, Ana Luiza Lourenço, a castração é um pilar fundamental nas políticas públicas de proteção animal.

“A castração é essencial para o controle populacional e para prevenir doenças, além de reduzir os casos de abandono. É uma ação de saúde pública e de cuidado com a cidade como um todo”, destaca.

Entre as regiões da cidade, Anhanduí lidera o número de atendimentos com 2.024 animais, seguida por Lagoa, com 1.890 e Imbirussu, com 1.493 animais atendidos. Os números reforçam a capilaridade das ações da superintendência, que se esforça para atender todas as regiões de forma equitativa.

Para ter acesso aos serviços, o tutor deve apresentar documento com foto, comprovante de residência e comprovante de inscrição no Cadastro Único (NIS).

Serviços

A programação mensal do Consultório Móvel está disponível no site da prefeitura e nas redes sociais da superintendência @subeacg. Já o programa Subea Itinerante, pode ser solicitado através do telefone 2020-1397.

Endereço Ubea – Rua Rui Barbosa, 3538 – Vila Alta.