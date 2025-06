Reconhecimento e protagonismo: mulheres da música ganham data oficial em MS

Foi sancionada pelo governador Eduardo Riedel a Lei nº 6.415/2025, de autoria do deputado estadual Pedro Caravina, que institui o Dia Estadual da Mulher Música-Instrumentista em Mato Grosso do Sul. A data será comemorada anualmente em 13 de agosto, passando a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Estado.

A escolha do dia 13 de agosto é uma homenagem à data de nascimento de Helena Meirelles, ícone da música sul-mato-grossense e uma das maiores violeiras do Brasil, reconhecida nacional e internacionalmente por sua contribuição à música caipira e instrumental. Mulher à frente de seu tempo, Helena se tornou símbolo de resistência, talento e representatividade no universo musical.

A nova lei tem como objetivo valorizar e dar visibilidade às mulheres que atuam na música instrumental, reconhecendo sua relevância artística, cultural e social. O texto também autoriza o Estado a promover eventos, encontros e ações comemorativas em alusão à data, podendo firmar parcerias com a iniciativa privada para ampliar o alcance das atividades.

Para o deputado Pedro Caravina, a instituição da data é um passo importante para a valorização da cultura e para o reconhecimento do protagonismo feminino no cenário musical. “É uma homenagem merecida a todas as mulheres instrumentistas, e especialmente a Helena Meirelles, que nos deixou um legado grandioso de arte e superação”, destacou o parlamentar.

A sanção da Lei nº 6.415/2025 foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira (2), reforçando o compromisso com a valorização da cultura e das mulheres sul-mato-grossenses.