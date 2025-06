Polícia Militar de Rio Verde recupera veículo furtado de Coxim

O veículo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi registrado o boletim de ocorrência e adotadas as demais providências legais.

O proprietário foi acionado e reconheceu o carro. O automóvel apresentava o câmbio danificado, o que pode ter motivado o abandono por parte do autor do furto.

O policial informou ter localizado um Fiat Uno, cuja imagem havia sido divulgada em razão do furto. Os militares foram imediatamente até o endereço informado, na Rua Eurico Sebastião Ferreira, na região central da cidade, e constataram que se tratava realmente do veículo furtado.

Coxim (MS): A Polícia Militar de Rio Verde de Mato Grosso recuperou na tarde do dia (31) um veículo que havia sido furtado na cidade de Coxim.

