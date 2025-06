Junho inicia com 1.815 vagas de trabalho na Agência de Empregos da Funsat

O painel de Intermediação da Agência de Empregos da Funsat (Fundação Social do Trabalho) para essa segunda-feira (02), oferta a divulgação de 1.815 vagas, oportunidades de contratação em 195 empresas de Campo Grande, que recrutam para 143 profissões.

O quadro engloba disponibilidades por açougueiro (40 postos), analista de Marketing (2 postos), armador de ferragens na Construção Civil (3 postos), atendente de lanchonete (50 postos), auxiliar de escrituração fiscal (2 postos), auxiliar de limpeza (118 postos), confeiteira (2 postos), fiscal de caixa (3 postos), motorista de caminhão (5 postos), operador de caixa (239 postos), pedreiro (10 postos), além de três vagas para soldador.

Em relação à oferta das 1.265 captações de perfil aberto, que não exigem experiência do candidato para a seleção, o órgão informa sete destaques. Lista que engloba buscas por auxiliar administrativo (2 postos), auxiliar de orientação educacional (3 postos), auxiliar nos Serviços de Alimentação (231 postos), mecânico de máquinas pesadas (10 postos), repositor em supermercados (191 postos), técnico de manutenção de equipamentos de informática (1 posto), e ainda outras cinco vagas para “vendedor de serviços”.

Quanto aos anúncios exclusivos ao público PCD (Pessoas com Deficiência), a Fundação realiza seleções de seis funções diferentes: agente de saneamento (1 vaga), assistente administrativo (5 vagas), auxiliar administrativo (2 vagas), auxiliar de limpeza (1 vaga), porteiro (1 vaga) e vendedor interno (1 vaga).

Tenha mais informações da Funsat pelo Instagram, no perfil @ funsat.cg , ou pela Central Telefônica, no (67) 4042-0585.

O atendimento da Função acontece das 7h às 17h, na Rua de Julho, 992, na Vila Glória. No local, é possível acessar os procedimentos para candidatura, como a atualização do cadastro do Sine (Sistema Nacional do Emprego), a realização do “filtro de vagas” no atendimento da Agência de Intermediação”, e a abordagem adequada ao recrutador, no caso da liberação da “Carta de Encaminhamento”.

