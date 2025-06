Polícia Militar prende dois motoristas por embriaguez ao volante em Coxim

Coxim (MS): A Polícia Militar prendeu dois homens por dirigirem sob a influência de álcool, em ocorrências distintas registradas nos dias (30 e 31/05) em Coxim.

A primeira prisão aconteceu na noite do dia (30), quando o Grupamento de Trânsito realizava uma fiscalização na Rua Otacílio Severo dos Santos. Os policiais observaram que uma caminhonete GM/S10 trafegava com os faróis apagados e em zigue-zague, colocando em risco a segurança no trânsito.

Ao abordar o veículo, os militares constataram que o condutor, de 55 anos, apresentava sinais evidentes de embriaguez, como odor etílico e fala desconexa. Ele não possuía os documentos de porte obrigatório, mas, após verificação, o veículo estava em situação regular. O motorista foi preso em flagrante por dirigir alcoolizado.

Já na tarde do dia (31), outra equipe foi acionada para atender um acidente de trânsito na Avenida General Mendes de Morais. No local, os policiais encontraram um dos envolvidos, um jovem de 22 anos, que afirmou não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ao ser submetido ao teste do bafômetro, foi constatado teor alcoólico de 0,82 mg/L, acima do limite previsto por lei, configurando crime de trânsito. O autor também foi preso em flagrante.

Ambos os motoristas foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM