Polícia Militar juntamente com forças de segurança e parceiros realizam panfletagem do Maio Amarelo em Coxim

Coxim (MS): Na tarde desta sexta-feira (30), a Polícia Militar, em parceria com o GEMUTRAM, Corpo de Bombeiros Militar, crianças do projeto “Bombeiros do Amanhã”, servidores do Detran, Polícia Rodoviária Federal e CCR MSVia, realizaram uma importante ação de panfletagem como parte da campanha Maio Amarelo 2025, em Coxim.

A atividade teve como foco a conscientização sobre segurança no trânsito, levando informações e orientações à população sobre atitudes simples que salvam vidas, como respeitar a sinalização, evitar o uso do celular ao volante e adotar comportamentos mais responsáveis no dia a dia.

Durante a mobilização, foram distribuídos panfletos educativos com dados sobre acidentes de trânsito e dicas de prevenção. A ação também reforçou o lema da campanha deste ano:

“Paz no trânsito começa por você. Desacelere: seu bem maior é a vida.”

A participação de diversas instituições e das crianças do projeto social simboliza o compromisso coletivo com a educação no trânsito e a preservação de vidas.

A ação integra uma série de atividades desenvolvidas ao longo do mês de maio, dentro da proposta do Maio Amarelo, que busca envolver motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres em uma reflexão sobre a forma como cada um contribui para um trânsito mais seguro.

