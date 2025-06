Prefeitura realiza quatro audiências públicas para discutir impactos de vizinhança

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), realizará, no mês de junho, quatro audiências públicas para apresentar e debater os Estudos de Impacto de Vizinhança (EIV) de empreendimentos situados nos bairros Rita Vieira, Maria Aparecida Pedrossian, Universitário e Tiradentes.

As reuniões acontecerão sempre às 18h, no Auditório Engenheiro Nilo Javari Barém, localizado na sede da Autarquia, situada na Rua Hélio de Castro Maia, 279 – Jardim Paulista.

A diretora-presidente da Planurb, Berenice Maria Jacob Domingues, ressalta a relevância da participação popular. “No primeiro semestre deste ano, realizamos 13 audiências públicas que contaram com a presença de 364 cidadãos. Eles tiveram acesso às informações técnicas e puderam manifestar dúvidas, sugestões e preocupações em relação aos empreendimentos”, destacou.

Confira o cronograma das audiências públicas:

4 de junho – Apresentação e discussão do EIV referente a um depósito fechado com área superior a 20.000 m², localizado nos lotes 11A e 2A, com frente para o Anel Rodoviário (Rodovia BR-163) – Avenida Zilá Corrêa Machado, Bairro Rita Vieira. Empreendimento da LOG Commercial Properties e Participações S.A. Processo Administrativo nº 20.550/2025-12.

6 de junho – Discussão sobre o empreendimento multirresidencial com 384 unidades habitacionais, localizado nos lotes 12 a 33 da Quadra 7, no quadrilátero formado pelas ruas Oscar Braga, Pirinópolis, Gilberto Edin Recalde Martinez e Najate Chaia Jacob, Bairro Maria Aparecida Pedrossian. Responsável: Lyx Participações e Empreendimentos S/A. Processo Administrativo nº 81.055/2024-26.

9 de junho – Debate sobre o empreendimento multirresidencial com 336 unidades habitacionais, situado nos lotes J1S e J1M, com frente para a Rua Sargento Rodrigo Mazza Ramos (Rua Daniela Pérez), entre a Rua Brigadeiro Thiago e a Avenida Gury Marques, Bairro Universitário. Responsável: Lyx Participações e Empreendimentos S/A. Processo Administrativo nº 64.276/2024-49.

17 de junho – Apresentação do EIV referente ao empreendimento multirresidencial com 192 unidades habitacionais, localizado no lote A, com frente para a Avenida Marquês de Pombal, entre os números 2.065 e 2.207, Bairro Tiradentes. Responsável: Trento Soluções em Construções Ltda. Processo Administrativo nº 28.722/2025-60.

Em conformidade com o Decreto nº 15.846, de 1º de março de 2024, além da participação presencial, os cidadãos poderão acompanhar as audiências públicas, ao vivo, pelo canal de Educação Ambiental da Planurb no YouTube.

Os documentos a serem discutidos estão disponíveis para consulta na Biblioteca Geógrafa Aparecida Lopes de Oliveira e no site da Planurb: www.campogrande.ms.gov.br/planurb .

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra imagem de arquivo de Audiência Pública realizada anteriormente.