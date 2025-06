Polícia Civil participa do 2º Encontro Nacional do Programa de Compras Eficientes para o SUSP, em Belém do Pará

Entre os dias 27 e 30 de maio, a Coordenadora de Tecnologia da Informação e Execução de Projetos do Departamento de Recursos e Apoio Policial (DRAP) da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Ariene Murad, participou do 2º Encontro Nacional do Programa de Compras Eficientes para o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), realizado em Belém, no Pará. Ariene também atua como membro titular do Grupo de Trabalho Integrado (GTI) das Polícias Civis junto à Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP).

O encontro teve como objetivo qualificar profissionais do SUSP, especialmente os integrantes dos GTIs, formados por representantes das Secretarias de Segurança Pública, Polícias Militares, Polícias Civis, Corpos de Bombeiros Militares e Polícias Científicas. A programação abordou temas relacionados à governança das contratações públicas, com foco na segurança pública e no alinhamento da gestão estratégica e das políticas institucionais; planejamento estratégico, envolvendo planos nacionais e estaduais, com ênfase na governança integrada; captação e execução de recursos, especialmente no que se refere à aplicação direta de emendas parlamentares; e planejamento das contratações, destacando a importância do princípio do planejamento e a jurisprudência aplicável às compras públicas realizadas pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal.

Durante o evento, também foram apresentadas novas tecnologias para investigação, equipamentos de segurança e instrumentos de menor potencial ofensivo. O último dia foi dedicado à reunião dos GTIs, com a apresentação final dos Relatórios Técnicos de Demanda. Esses documentos servirão de base para a consolidação dos objetos que serão formalizados em atas de registro de preços pela SENASP, otimizando as futuras aquisições no âmbito do SUSP.