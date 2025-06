Polícia Civil prende em flagrante autor de violência doméstica em Terenos

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu em flagrante, na noite deste sábado (31), F.C.O., de 35 anos, pelo crime de violência doméstica, praticado contra a mulher dele, com quem ele convive há cerca de 15 anos. Ele foi capturado na casa dele e encaminhado para a Delegacia de Terenos.

De acordo com o relato da vítima, por volta das 20h30min, o autor, após passar o dia ingerindo bebida alcoólica, a agrediu com um soco na mandíbula, causando lesões no queixo, sangramento na gengiva e a fratura de um dente. Temendo novas agressões, a mulher fugiu da residência e foi levada por uma amiga à Unidade de Saúde de Terenos.

A vítima revelou ainda que já havia sofrido agressões anteriores, mas não denunciava por medo das constantes ameaças. Devido à gravidade das lesões, ela foi transferida e internada na Santa Casa de Campo Grande.

Assim que tomou conhecimento dos fatos, a Polícia Civil solicitou apoio da Polícia Militar e as duas forças iniciaram buscas pela cidade, até localizar o autor, que foi preso em flagrante e conduzido para a unidade policial, para as providências cabíveis.