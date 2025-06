Polícia Civil prende autor de homicídio cometido om crueldade em Naviraí

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da 1ª Delegacia de Polícia de Naviraí, prendeu em flagrante, neste domingo (1º), um homem de 37 anos, acusado de matar brutalmente outro indivíduo em situação de rua no centro da cidade. A vítima foi encontrada por populares no início da manhã, caída ao solo, com diversos ferimentos na cabeça e no rosto.

Próximo ao corpo, havia um bloco de concreto com vestígios de sangue, indicando que foi utilizado como instrumento do crime. A Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas imediatamente para o local.

Com base na análise de imagens de câmeras de segurança e em relatos de testemunhas, a Polícia Civil identificou o autor como R.S.L., de 37 anos, já conhecido pelas forças de segurança por diversas passagens policiais, inclusive uma condenação por estupro. As diligências para localizá-lo foram intensificadas, e a captura ocorreu por volta das 17h, quando ele foi avistado caminhando pelo centro da cidade.

Durante a abordagem, o indivíduo confessou o crime e revelou que a motivação foi uma discussão relacionada à partilha de entorpecentes. Movido por raiva, ele retornou ao local onde a vítima dormia e a atacou com uma pedra, um pedaço de madeira e uma garrafa quebrada.

Considerando a gravidade do crime e a reincidência do autor, a Polícia Civil representou pela conversão do flagrante em prisão preventiva. As investigações prosseguem para apurar outras circunstâncias e eventuais conexões com o caso.