Foragida por homicídio em São Paulo é presa em Cassilândia

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Cassilândia, prendeu na manhã de sábado (31) uma mulher, de 47 anos de idade, foragida da Justiça do Estado de São Paulo, condenada por homicídio qualificado. Ela estava com um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela 5ª Vara do Juri, de Barra Funda-SP.

Ela foi presa na Rua Acyr Barbosa Sandoval, nas proximidades de um galpão. A Polícia Civil contou com o apoio da Polícia Militar, para capturar a autora no momento em que ela entrava em um carro Fiat Uno e foi abordada há uns 600 metros da residência onde ela estava.

Segundo apurado, a autora matou o companheiro com quem estava há menos de um mês. O crime ocorreu em 2020, na chácara onde o casal morava. O homem foi morto e enterrado no quintal.

A foragida foi identificada e recebeu voz de prisão, sendo conduzida à Delegacia de Polícia de Cassilândia para as providências legais cabíveis.