Polícia Civil prende homem condenado por posse irregular de arma de fogo em Aparecida do Taboado

O mandado, expedido em abril deste ano, determinava sua regressão ao regime fechado pelo crime de posse irregular de arma de fogo. A decisão judicial se deu após o condenado deixar de cumprir as obrigações do regime anterior e não atender à intimação judicial.

O indivíduo foi localizado enquanto tentava adquirir passagens para retornar a Paranaíba. As diligências indicaram que ele se deslocava repetidamente entre os dois municípios como estratégia para dificultar sua localização, se escondento em diferentes endereços.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Aparecida do Taboado, prendeu um homem de 44 anos na rodoviária da cidade, neste sábado (31). Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Vara Criminal de Paranaíba por regressão de regime, após descumprimento das condições impostas pela Justiça.

