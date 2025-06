Campo Grande abre inscrições para a 4ª Copa de Futebol Amador Masculino 2025

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), promove a 4ª Copa Campo Grande de Futebol Amador 2025 – categoria masculina. A competição tem como objetivo incentivar a prática do futebol amador nas diversas regiões da cidade, promover o esporte como direito do cidadão campo-grandense e fortalecer as relações comunitárias por meio da integração entre os participantes.

As inscrições poderão ser realizadas de 2 a 20 de junho, até as 17h, no Ginásio Guanandizão. Cada equipe poderá inscrever até 22 atletas, sendo permitida a participação de jogadores a partir de 17 anos. Neste caso, a equipe será responsável pelo menor de idade inscrito.

A participação na competição é gratuita, mas é obrigatória a doação de 1 kg de alimento não perecível por atleta no ato da inscrição – exceto sal.

As fichas de inscrição devem ser preenchidas digitalmente, por meio de formulários disponibilizados no site oficial da Funesp, no link “Jogos”: https://www.campogrande.ms.gov.br/funesp/

Os jogos acontecerão em campos localizados em diferentes regiões da cidade: Estádio Jacques da Luz; Praça do Estrela do Sul; Praça do José Abrão; Praça da Moreninha III e Praça da Moreninha II.

“A Copa Campo Grande de Futebol Amador é uma grande celebração do esporte popular e da cidadania. É um espaço de convivência, inclusão e saúde, que reforça o compromisso da prefeitura em democratizar o acesso ao esporte em todas as regiões da cidade”, destaca o diretor-presidente da Funesp, Dr. Sandro Benites.

Para mais informações, regulamento e ficha de inscrição, acesse o site da Funesp.

#ParaTodosVerem A imagem mostra dois jogadores jogando futebol amador na edição de 2022.