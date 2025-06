Polícia Civil apreende 16 veículos carregados com cigarros, perfumes, óculos e pneus contrabandeados na fronteira com o Paraguai

A Polícia Civil, através da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON) apreendeu, na madrugada desta sexta-feira (30), 16 veículos carregados com mercadorias contrabandeadas e produtos de descaminho oriundos do Paraguai. A ação ocorreu durante diligência da Operação Protetor, voltada à repressão aos crimes transfronteiriços, especialmente contrabando, descaminho e tráfico de drogas.

A equipe policial recebeu informações de que um comboio de aproximadamente 30 veículos estaria utilizando a estrada vicinal conhecida como “Estrada do Corona”, em Ponta Porã/MS, para acessar a BR-463 e escoar ilícitos até o interior do Estado. A via é reconhecida como uma das principais rotas de transporte de produtos ilegais na região de fronteira.

Ao tentar realizar a abordagem, os policiais visualizaram a movimentação coordenada e deram ordem de parada, que foi desobedecida. Os condutores empreenderam fuga em alta velocidade, adentrando lavouras e utilizando estradas internas de fazendas para despistar a equipe. Parte dos veículos foi abandonada, e os condutores fugiram a pé em meio à vegetação.

Dezesseis veículos foram apreendidos no local, contendo cerca de 160 caixas de cigarros, além de volumes de perfumes, óculos e pneus, todos de origem estrangeira e introduzidos ilegalmente no país. Os produtos e os veículos foram encaminhados à sede da DEFRON, em Dourados/MS.

Estima-se que o prejuízo ao crime ultrapasse R$ 1 milhão em bens apreendidos. As investigações prosseguem com o objetivo de identificar os responsáveis pelos crimes de contrabando e descaminho.

As mercadorias e os veículos apreendidos serão encaminhados à Receita Federal do Brasil para os procedimentos legais cabíveis.

A DEFRON mantém canal aberto para denúncias anônimas, pelo telefone (67) 99633-7982. O sigilo é garantido.