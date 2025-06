Polícia Civil do MS, em ação conjunta com a Polícia Civil de São Paulo apreende mais de 7 toneladas de maconha na Região de Rosana/SP

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), em ação conjunta com a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (2ª DISE) de Presidente Prudente/SP, apreendeu na noite desta quinta-feira (29) cerca de 7,2 toneladas de maconha que estavam escondidas em meio a uma carga de soja transportada por um caminhão na Rodovia Arlindo Bettio (SP-613), no município de Rosana/SP.

A ação teve início após a DEFRON repassar informação de inteligência à 2ª DISE, indicando que um caminhão Scania, com placas de Dourados/MS, havia deixado a região de fronteira com destino ao Estado de São Paulo, carregando entorpecente oculto. Equipes de ambas as delegacias especializadas atuaram de forma coordenada e estratégica, monitorando rotas utilizadas por organizações criminosas.

O caminhão foi localizado e abordado nas proximidades do distrito de Primavera/SP. Devido à ausência de estrutura segura para inspeção imediata, o veículo foi escoltado até a base da Polícia Militar Rodoviária, onde foi realizada a vistoria completa e localizada a droga, oculta sob grãos de soja. A nota fiscal indicava o Porto de Santos/SP como destino final, sugerindo possível tentativa de exportação da carga ilícita.

Durante a operação, um segundo veículo – um Peugeot vermelho – também foi abordado. Seu condutor demonstrou comportamento suspeito e contradições nas respostas, sendo identificado como possível batedor da carga, com registros de passagem por municípios da fronteira.

Os dois homens foram presos em flagrante por tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico, e permanecem à disposição da Justiça.

A apreensão representa prejuízo estimado de mais de R$ 14 milhões ao crime organizado. A investigação prossegue para identificar outros envolvidos.

A ação integra os esforços contínuos da DEFRON e da Polícia Civil paulista no combate ao tráfico de drogas e à criminalidade transnacional.

A DEFRON mantém canal aberto para denúncias anônimas, pelo telefone (67) 99633-7982. O sigilo é garantido.