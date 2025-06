Polícia Civil prende homem em flagrante por adulterar sinais identificadores de uma motocicleta em Aparecida do Taboado

Na tarde desta sexta-feira (30), a Polícia Civil, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Aparecida do Taboado, realizou a prisão em flagrante de um homem de 18 anos, no bairro Jardim Félix, pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, na modalidade “conduzir”.

Durante diligências rotineiras na região, os policiais identificaram uma motocicleta de cor azul circulando sem placas e em condições suspeitas, como ausência de farol. Ao abordarem o condutor, verificaram que ele não portava os documentos obrigatórios e que o veículo apresentava divergências entre os números de chassi e motor. A análise revelou que cada um estava vinculado a motocicletas distintas, o que caracteriza a adulteração.

A Polícia Civil alerta que a condução de veículos com sinais identificadores adulterados é crime previsto no Código Penal e pode resultar em prisão em flagrante. Foi exatamente essa a situação verificada durante a abordagem no Jardim Félix. A ação resultou na apreensão da motocicleta adulterada e na condução do suspeito à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

Ações como esta demonstram o comprometimento da Polícia Civil em retirar de circulação veículos irregulares, que muitas vezes estão ligados a outras práticas criminosas. O SIG segue atento e atuante nas fiscalizações de rotina.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população e informa que denúncias anônimas podem ser feitas pelos canais oficiais, com garantia de sigilo.