”Operação Caminhos Seguros 2025”: Polícia Civil cumpre Mandado de Prisão no bairro Popular Nova, em Corumbá

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), durante o mês de maio, participa da Operação Caminhos Seguros 2025, coordenada pelo Ministério da Justiça, com foco no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Na tarde dessa terça-feira (6), no bairro Popular Nova, em Corumbá, um homem de 24 anos foi preso por policiais da DEPCA, em virtude de um Mandado de Prisão, com sentença definitiva transitado em julgado, pelo crime do artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), “vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar a criança ou adolescente, mesmo que gratuitamente, bebida alcoólica ou outros produtos que possam causar dependência física ou psíquica, sem justa causa”.

Os esforços de hoje continuarão durante todo o período da Operação, visando o combate a esses graves crimes e a proteção integral de nossas crianças e adolescentes.