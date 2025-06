Cuidado com golpes: Detran-MS alerta sobre guia falsa e orienta como verificar a autenticidade

Um casal procurou o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) após perceber que, mesmo tendo efetuado o pagamento de uma guia há mais de uma semana, os débitos de IPVA do veículo continuavam aparecendo no sistema. A situação acendeu o alerta: era um golpe.

A gerente da Agência Regional de Campo Grande, Juliana Castro, identificou imediatamente o problema. Ao analisar o comprovante, constatou que o pagamento havia sido feito para um “destinatário e CNPJ que não pertencem nem à Sefaz e nem ao Detran-MS”. A guia era falsa.

A alegação era de que a guia havia sido gerada no site do Detran-MS. Imediatamente foi enviado um comunicado à Diretoria de Tecnologia da Informação do Detran-MS e também à Sefaz (Secretaria de Estado de Fazenda), responsável pelo tributo, que também reafirmaram a falsidade da guia emitida por algum site dublê.

Infelizmente, esse tipo de fraude tem se tornado cada vez mais comum. Para evitar que mais pessoas caiam em situações semelhantes, o Detran-MS reforça a importância de atenção redobrada ao emitir e pagar guias de serviços.

De acordo com o diretor de Tecnologia da Informação do Detran-MS, Robson Lui, o cidadão deve confirmar o nome do órgão beneficiário antes de efetuar o pagamento.

“Débitos de licenciamento emitidos pelo Detran-MS, por exemplo, terão como destinatário o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul. Já os relativos ao IPVA terão como beneficiária a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-MS). É como fazer um Pix: antes de digitar a senha, você confere quem vai receber”, explica Lui.

Canais oficiais

Outra orientação importante é sobre a origem da guia. O Detran-MS alerta que sites de terceiros não devem ser utilizados para emissão de boletos ou consultas. Todos os sites oficiais do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul terminam em “ms.gov.br”. Qualquer domínio diferente disso deve ser considerado suspeito.

O site institucional www.detran.ms.gov.br é o canal seguro para acessar o portal de serviços Meu Detran, reformulado para facilitar a navegação, emissão de guias e consulta de débitos.

Outro canal confiável é a Glória, assistente virtual do Detran-MS via whatsapp, com inteligência artificial que também oferece atendimento humanizado. Pelo número (67) 3368-0500, é possível consultar guias, verificar se um boleto é verdadeiro e confirmar valores antes do pagamento.

O Detran-MS reforça que está comprometido com a segurança, agilidade e confiança em todos os serviços prestados. Em caso de dúvidas sobre a autenticidade de uma guia ou qualquer comunicação recebida em nome do órgão, o cidadão deve sempre buscar confirmação pelos canais oficiais.

“Nosso objetivo é proteger o cidadão. Por isso, orientamos que nunca confie em links recebidos por terceiros e que sempre verifiquem a fonte e o beneficiário da cobrança antes de pagar qualquer guia”, finaliza Robson Lui.

Mireli Obando, Comunicação Detran-MS

Foto: Rachid Waqued