Projeto vai ofertar mais de 300 cursos virtuais gratuitos em unidades prisionais de Mato Grosso do Sul

Unidades prisionais de Mato Grosso do Sul receberam, na semana passada, a visita do juiz federal Rafael Wolff, representante da Ajufe (Associação dos Juízes Federais do Brasil), para acompanhar a implementação do projeto “Ajufe por um Mundo Melhor”, uma iniciativa que visa transformar vidas através da educação e da capacitação profissional.

Desenvolvido em parceria com o Instituto Mundo Melhor (IMM), que financia a ação, o projeto oferece cursos gratuitos nas áreas de educação, saúde, informática, línguas, administração, empreendedorismo e governança doméstica.

De acordo com o juiz Rafael Wolff, o objetivo é "promover a ressocialização das pessoas privadas de liberdade, oferecendo oportunidades reais de aprendizado e qualificação, contribuindo para sua reinserção no mercado de trabalho e, consequentemente, na sociedade”.

Com Mato Grosso do Sul tornando-se o 15º estado a aderir ao programa, a expectativa é expandir ainda mais o alcance, possibilitando uma chance real de transformação aos mais de 20 mil custodiados do sistema prisional, além de servidores, colaboradores e familiares de internos.

O projeto oferece uma vasta gama de cursos, que vão desde áreas tradicionais, como hotelaria, administração e informática, até formações específicas em cuidados com idosos, culinária, gestão, saúde da mulher e governança doméstica. Também há módulos voltados para o desenvolvimento pessoal, abordando temas como inteligência emocional, liderança, ética, empregabilidade, empreendedorismo e sustentabilidade.

Segundo a diretora de Assistência Penitenciária da Agepen, Maria de Lourdes Delgado Alves, para a implantação do projeto e início dos cursos, está em elaboração o Termo de Colaboração Mútua, com intenção de possibilitar as capacitações nas unidades com laboratório de informática. Conforme a dirigente, haverá, primeiramente, uma capacitação para os policiais penais responsáveis pelos setores de educação de cada presídio, dentro das diretrizes do “Por um Mundo Melhor”.

Destaque para a estrutura local

Durante a visita, o magistrado elogiou a estrutura das unidades prisionais sul-mato-grossenses, que já contam com salas de informática montadas e cabeamento pronto, facilitando a implementação imediata dos cursos.

O "Ajufe por um Mundo Melhor" reforça a importância da educação como ferramenta de transformação social, mostrando que, mesmo dentro do sistema prisional, é possível semear oportunidades e construir caminhos de esperança.

