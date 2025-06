Parceria leva exames oftalmológicos gratuitos e tecnologia de ponta para prevenir a cegueira em Campo Grande

Ação conjunta entre Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e Secretaria Estadual (SES) utiliza Telessaúde e fortalece a Atenção Primária, com rastreio de pacientes realizado nas unidades de saúde do município

Pacientes com diabetes, hipertensão e idosos de Campo Grande estão recebendo exames oftalmológicos gratuitos, realizados por meio de telediagnóstico, para detecção precoce de doenças que podem causar cegueira, como retinopatia diabética, glaucoma e degeneração macular.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre as secretarias, que possui um Polo Municipal de Telessaúde. Todo o rastreio dos pacientes foi conduzido diretamente pelas equipes da Atenção Primária do município, que identificaram os públicos de risco e fizeram o agendamento dos atendimentos.

De acordo com a enfermeira Núria Ananda Parron Giacomelli Pereira, responsável pelo Núcleo de Telessaúde da Sesau, a estratégia une tecnologia, qualificação da assistência e ampliação do acesso.

“Estamos conseguindo oferecer um cuidado que, muitas vezes, o paciente não teria acesso de forma rápida. A retinografia é um exame que detecta alterações antes mesmo que a pessoa perceba qualquer sintoma. Isso faz toda a diferença para evitar a perda da visão”, explica.

A ação é conduzida pelo Telessaúde da SES, em parceria com o Telessaúde Goiás/UFG, que é referência nacional na oferta de Teleoftalmologia. Além dos atendimentos, a equipe nacional está em Campo Grande para capacitar os profissionais locais, fortalecendo o serviço de telediagnóstico tanto do estado quanto do município.

Locais, datas e horários dos atendimentos

Os atendimentos acontecem nas seguintes unidades:

02 de junho (segunda-feira) — USF Macaúbas, região Anhanduizinho

03 de junho (terça-feira) — USF Estrela do Sul, região Segredo

Serão realizados 400 exames gratuitos, organizados em quatro períodos de atendimento:

100 pessoas na segunda-feira (manhã)

100 pessoas na segunda-feira (tarde)

100 pessoas na terça-feira (manhã)

100 pessoas na terça-feira (tarde)

O público-alvo da ação são pacientes previamente agendados, conforme os seguintes critérios:

Pessoas com diabetes a partir de 12 anos

Pessoas com hipertensão a partir de 18 anos

Pessoas com 60 anos ou mais

Tecnologia que protege a visão e amplia o acesso na saúde pública

Por meio da Teleoftalmologia, as imagens dos exames são captadas diretamente nas unidades de saúde e avaliadas à distância por especialistas. Essa tecnologia permite diagnóstico mais rápido, reduzindo filas e evitando complicações graves que podem levar à cegueira — muitas vezes evitável se a doença for identificada precocemente.

A secretária municipal de Saúde, Rosana Leite, destaca que a iniciativa fortalece o papel da Atenção Primária e reforça a importância das parcerias no SUS.

“Essa ação é um exemplo claro do quanto a integração entre tecnologia e o cuidado na ponta faz a diferença na vida das pessoas. A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande, por meio da nossa Atenção Primária, realizou todo o rastreio e a mobilização dos pacientes que mais precisam desse exame. Somos parceiros dessa iniciativa da Secretaria de Estado de Saúde e, com muito orgulho, também contamos com o nosso Polo Municipal de Telessaúde, que fortalece e qualifica ainda mais a nossa rede de atenção. E, mais do que isso, pretendemos ampliar esse tipo de ação para a população, contando com essa parceria fundamental com a SES e o Núcleo de Telessaúde Goiás. Quando trabalhamos de forma articulada, conseguimos levar acesso, diagnóstico e cuidado especializado para mais perto das pessoas. Isso é SUS funcionando, é cuidado que transforma vidas”, afirma.

A enfermeira Núria reforça que o impacto da ação vai além dos dias de atendimento. “Essa estratégia deixa um legado de qualificação para nossas equipes e fortalece a capacidade de diagnóstico da Atenção Primária, que passa a contar com mais uma ferramenta tecnológica a serviço da saúde pública”, conclui.