Polícia Civil prende indivíduo por crimes no âmbito da violência doméstica na Capital

Na tarde de ontem (6), a Polícia Civil, por intermédio do Grupo de Operações e Investigações (GOI), após receber informações anônimas de um indivíduo com Mandado de Prisão em aberto, pelos crimes de lesão corporal, ameaça, injúria e perseguição em contexto de violência doméstica, logrou êxito em localizar e capturar o mesmo, em seu local de trabalho.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.