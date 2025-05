Coronel David reforça serviço da Apae e Hospital Municipal de Itaporã com R$150 mil

Em agenda pelo interior do estado na última sexta-feira (30), o deputado estadual Coronel David (PL) esteve em Itaporã onde oficializou a entrega de R$ 150 mil em emendas parlamentares destinadas à APAE e ao Hospital Municipal Lourival Nascimento da Silva para expansão e melhorias nos atendimentos públicos oferecidos à população. Coronel David se reuniu com o prefeito Tiago Carbonaro (PP) no Paço Municipal, onde discutiu pautas locais e a interiorização dos investimentos públicos.

Em seguida, o parlamentar esteve na sede da Apae, instituição que há anos desempenha um papel essencial no acolhimento e desenvolvimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

De acordo com a diretora pedagógica da entidade, Milene Ramires de Oliveira, são três anos consecutivos em que a Apar recebe o apoio do Coronel David. “Os recursos fortalecem nossos projetos e já conseguimos perceber os impactos positivos e transformadores. A palavra que expressa nosso sentimento é gratidão”, destacou.

Emenda

O apoio do deputado à Apae vem se consolidando desde 2023 quando destinou R$ 50 mil em emenda parlamentar. No ano seguinte, foram mais R$ 60 mil, e agora o valor de R$ 100 mil foi assegurado, totalizando R$ 210 mil.

Coronel David também destinou emenda parlamentar ao Fundo Municipal de Saúde que recebeu neste ano R$ 50 mil aplicados no custeio de ações e serviços voltados aos pacientes do Hospital Municipal Lourival Nascimento da Silva.

Ao todo, Itaporã já foi contemplada com R$ 260 mil em repasses viabilizados pelo mandato do parlamentar.

A agenda do deputado também incluiu uma visita ao campo do CARI (Clube Atlético Recreativo Itaporã), tradicional clube de futebol da cidade e participação na Festa do Laço.