Após 38 anos, família celebra a quitação do imóvel durante Mutirão “Todos em Ação”

A manhã deste sábado (31) foi marcada por emoção, sorrisos e o sentimento de dever cumprido para o casal Sérgio Luis Pedrozo, 58 anos, e Cláudia Ester Candia, 52. Durante o atendimento da equipe da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha), no Mutirão “Todos em Ação”, realizado na Escola Municipal Profª Maria Tereza Rodrigues, no bairro Santa Emília, o casal enfim celebrou a tão esperada quitação do imóvel conquistado há 38 anos.

A Emha marcou presença no evento com atendimentos voltados à quitação e renegociação de dívidas habitacionais, beneficiando moradores da região que sonham com a regularização da casa própria. A ação integrou uma ampla programação do Mutirão “Todos em Ação”, que também ofereceu diversos serviços gratuitos em áreas como saúde, educação, assistência social e cidadania, por meio das secretarias e órgãos municipais.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A história do casal com o sonho da casa própria começou cedo. Em 1986, com apenas 16 anos, Cláudia fez a inscrição para o marido, Sérgio, que tinha 20 anos, na então Empresa Municipal de Habitação. Em menos de um ano, veio a surpresa: o casal havia sido sorteado para receber um imóvel em um dos primeiros empreendimentos habitacionais da história da Emha, no Conjunto Habitacional Jardim Ouro Verde.

“Peguei a chave da casa há 38 anos. Na época, quando entramos na casa, o meu mais velho já tinha um aninho”, relembra Sérgio. Era o início de uma nova vida para o casal. “A gente fez a inscrição em dezembro e, em junho do outro ano, fomos sorteados. Quando foi divulgado no jornal, nós nem acreditamos. Pensa, ele com 20 anos e eu com 16, a gente já tinha casa própria”, contou Cláudia.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Com mais de 700 unidades habitacionais, o Conjunto Ouro Verde, implantado como parcelamento do bairro Coophavilla II, entrou para a história como um dos primeiros empreendimentos habitacionais da carteira imobiliária da Emha. A iniciativa marcou o início de uma nova política pública de moradia em Campo Grande, promovendo dignidade e acesso à casa própria para centenas de famílias, como a de Cláudia e Sérgio, que foram contemplados logo nas primeiras entregas.

O bairro se transformou ao longo das décadas, acompanhando o crescimento da cidade, mas nunca deixou de ser lar. “Durante todo esse tempo, o bairro melhorou muito. Tem mercado, escola, farmácia, posto de saúde, tudo que você imaginar, tudo pertinho”, contou Cláudia, destacando a importância da infraestrutura ao redor da moradia na construção de uma vida com dignidade.

O sonho da quitação é antigo, e Sérgio faz questão de dizer que o caminho até ali não foi fácil. “Essa quitação já era pra ter saído antes, mas depois de muitos anos, com atrasos, acordos e todos os altos e baixos da vida, finalmente chegou. É um alívio!”, disse Sérgio, ao receber o documento que simboliza a realização de uma vida. “E também uma conta a menos”, brincou.

A história do casal é também uma mensagem de persistência para outras famílias que têm o sonho da casa própria. “É por isso que eu falo, persiste, faz a inscrição, faz acordo, renegocia, não deixa de pagar. É importante conquistar, mas também é preciso manter a sua casa”, aconselha Sérgio, no auge dos seus 58 anos e com a experiência de quem venceu muitos obstáculos.

Imóvel em dia

Um dos objetivos da ação é promover a regularização de contratos habitacionais e conscientizar os moradores sobre a importância da adimplência. Com os pagamentos em dia, a Emha consegue dar continuidade aos programas de moradia popular, garantindo que mais famílias realizem o sonho da casa própria.

O diretor-presidente da Emha, Claudio Marques, ressaltou a importância de manter o imóvel em dia, como no exemplo do casal Sérgio e Cláudia. “Estar em dia com a casa própria é um passo fundamental para garantir a tranquilidade e a segurança das famílias. Quando oferecemos condições acessíveis para a regularização e renegociação, fortalecemos a inclusão social e abrimos caminho para a construção de novos empreendimentos. A moradia digna nasce da responsabilidade e do diálogo próximo com a comunidade.”

Todos em Ação

O Mutirão “Todos em Ação” é uma parceria entre a Prefeitura, com a sociedade civil e a iniciativa privada, que visa descentralizar os serviços públicos e aproximá-los da população. Realizado desde 2023, o programa oferece gratuitamente mais de 300 tipos de atendimentos em diversas áreas, como saúde, emissão de documentos, orientação jurídica, oportunidades de emprego, recreação infantil, apresentações culturais e sorteios de brindes.