Centro POP amplia atendimento durante frente fria e reforça cuidado com população em situação de rua

O Centro POP realizou um esquema especial de atendimento, com horário ampliado de funcionamento, durante os dias da ação Inverno Acolhedor, que montou um ponto de apoio no Parque Ayrton Senna, nos últimos três dias, para acolher pessoas em situação de rua durante a frente fria — que registrou, nesta semana, temperaturas abaixo dos 10 °C em Campo Grande, com sensação térmica chegando a 1 °C.

De acordo com a coordenadora do local, Akemi Albuquerque Higa, a maioria dos usuários que frequenta o espaço durante a semana aceitou o acolhimento no Parque. Por isso, a equipe técnica estendeu o atendimento até as 20 horas, garantindo os encaminhamentos do serviço e o transporte até o ponto de apoio.

O atendimento no Centro POP teve continuidade na manhã deste sábado (31), para receber as pessoas acolhidas no Parque nesta madrugada, além de usuários que optaram por permanecer na rua, mas buscaram a unidade nesta manhã para receber atendimento.

Desde a quarta-feira (28), o Centro POP trabalha em articulação com as demais políticas da gestão municipal para otimizar o atendimento à população em situação de rua. O resultado deste trabalho e parceria evidenciam o compromisso da gestão municipal em garantir o acolhimento e a segurança deste público durante o inverno.

O resultado dessa colaboração durante a semana computou um total de 199 atendimentos técnicos, distribuição de 1.176 refeições (café da manhã, lanche e almoço), com o apoio de entidades e instituições parceiras da Rede de Assistência Social, além de 133 assistidos encaminhados para participação na ação, 24 para tratamento em comunidade terapêutica, 20 para a Unidade de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias com Crianças (UAIFA I) e 10 para a UAIFA II.

Neste sábado, o Centro POP manteve seus serviços essenciais, ofertando higiene pessoal, guarda de pertences, lavanderia e acesso a duas refeições diárias (café da manhã e almoço). “Essa extensão do atendimento foi crucial para garantir o suporte contínuo aos assistidos, contando com o apoio fundamental do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS), que realiza as solicitações de acolhimento quando necessário”, pontuou Akemi.

Estrutura

A equipe técnica do Centro POP é multidisciplinar, composta por psicólogos, assistentes sociais e advogado. Esses profissionais atuam em conjunto com os assistidos para estabelecer objetivos capazes de auxiliá-los a superar a situação de rua, sempre respeitando suas escolhas e as especificidades do atendimento, previstas em legislação. Dessa forma, são realizados encaminhamentos estratégicos para diversas unidades e serviços, como: Consultório na Rua, Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Unidade Básica de Saúde (UBS), Defensoria Pública do Estado e da União, delegacias de polícia, Escritório Social, Central de Monitoramento Eletrônico (Agepen) e Sejusp.

O espaço oferece serviços essenciais a pessoas em situação de rua, operando de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas. No local, os assistidos têm acesso a uma gama de serviços que visam promover sua dignidade e autonomia, como higiene pessoal, guarda de pertences, lavanderia, acesso a três refeições diárias, auxílio na regularização de documentos pessoais e atendimento técnico focado na construção de um Plano de Atendimento Individualizado. Além disso, são desenvolvidas atividades que estimulam o fortalecimento da autonomia, o protagonismo e a participação social dos indivíduos, como oficinas e atividades lúdicas.

Inverno Acolhedor

Nos primeiros três dias do projeto Inverno Acolhedor – Ponto de Apoio no Frio, 168 pessoas em situação de rua foram acolhidas no Parque Ayrton Senna. A estrutura, montada pela Prefeitura de Campo Grande e coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SAS), também ofereceu vacinação contra a gripe, por meio do Consultório na Rua da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O local funcionou das 18 às 6 horas, com o objetivo oferecer proteção durante o período de frio intenso para pessoas que recusaram o acolhimento nas unidades da SAS. “A SAS tem atuado em parceria com a Defesa Civil, acompanhando a previsão do tempo para antecipar os preparativos para novas ações. A ação será realizada sempre que a temperatura for igual ou inferior a 12°C”, destacou a secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Camilla Nascimento.

A estrutura do ponto de apoio ofereceu colchões, cobertores, alimentação noturna, atendimento do Consultório na Rua (Sesau), espaço pet e acompanhamento permanente das equipes de abordagem social.

Ao fim do acolhimento, os atendidos foram orientados a seguir para o Centro POP, onde podem continuar acessando os serviços da rede municipal de assistência social.

Assistência contínua

A Rede Municipal de Assistência Social segue com os atendimentos de rotina. Apenas entre janeiro e maio deste ano, mais de 4 mil cobertores foram entregues a pessoas em situação de rua e famílias vulneráveis, por meio dos Cras, Centros de Convivência e do próprio Seas.

Uma das ações mais recentes aconteceu na comunidade Esperança e Jardim Teruel, onde foram entregues 73 cobertores e 16 cestas básicas pelas equipes do Cras Dom Antônio. A comunidade já é assistida pelo Cras, que oferta todos os serviços, programas e benefícios sociais. A ação emergencial ocorreu devido ao frio intenso registrado durante a semana, mas os técnicos continuarão atendendo às famílias no Cras no decorrer da próxima semana.

A população pode colaborar com as ações, informando sobre pessoas expostas ao frio pelos telefones (67) 99660-6539, 99660-1469 ou 156. As equipes do Seas atuam 24 horas por dia, todos os dias da semana, realizando busca ativa em toda a Capital.