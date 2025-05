Mutirão Todos em Ação leva soluções na bagagem e transforma o sábado da comunidade no Santa Emília

Em vez de enfrentar filas em diferentes órgãos públicos, moradores da região do Santa Emília encontraram em um único lugar respostas para suas demandas. Com mais de 300 serviços ofertados gratuitamente, o Mutirão Todos em Ação virou sinônimo de facilidade, acolhimento e transformação, levando cidadania até a porta de quem mais precisa.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Mais uma vez, a iniciativa organizada pela Prefeitura de Campo Grande em parceria com dezenas de instituições públicas e privadas fez a diferença na vida de quem vive em regiões mais afastadas do centro. A ação ofereceu serviços nas áreas da saúde, assistência social, educação, cultura, lazer, inclusão produtiva, entre outras frentes, beneficiando diretamente famílias do Santa Emília, Sírio Libanês, Aero Rancho e bairros vizinhos.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Moradora do Bairro Sírio Libanês, Milena Rosa foi uma das participantes que aproveitou para cuidar da saúde do seu pet. “Hoje mesmo eu vim trazer a Pitu para vacinação, vermifugação e fizeram até a microchipagem nela. É muito bom isso, tudo gratuito e ainda facilita para nós que não temos muito tempo durante a semana para levar nossos animais para esses cuidados, devido à correria do dia a dia”, contou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Além do atendimento veterinário, serviços como emissão e atualização de documentos, vacinação humana, orientação jurídica e social, atividades infantis e cortes de cabelo estiveram entre os mais procurados. Mas uma atração inusitada também chamou atenção do público: a massagem relaxante.

“Eu vim para atualizar minha vacinação, mas logo fui direto para a fila da massagem, que estava bem concorrida. Achei incrível incluírem isso, porque é terapêutico e faz bem para o corpo e a mente. Um serviço simples, mas que mostra o quanto a saúde é pensada de forma integral”, comentou a professora de educação infantil Giovana Cristina.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Para além dos atendimentos, o mutirão também despertou novas possibilidades para os participantes. A servidora pública Celina Pereira, por exemplo, se interessou pelo setor de empreendedorismo da Secretaria Executiva da Mulher. “Sempre tive curiosidade sobre essa secretaria e fiquei surpresa em saber que oferecem suporte para mulheres que querem empreender. Me interessei muito, vou visitar em breve”, afirmou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A prefeita Adriane Lopes reforçou que o Mutirão Todos em Ação é mais do que uma prestação de serviços – é um instrumento de transformação social. “Mais uma vez estamos saindo dos gabinetes e indo ao encontro da população. Quando levamos serviços básicos para mais perto das famílias, estamos construindo uma cidade mais humana, com dignidade e mais oportunidades para todos. É esse o papel da gestão pública”, destacou a prefeita.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Para ser atendido, bastava apresentar documentos pessoais. A realização do evento envolveu uma ampla articulação entre diferentes esferas de governo e entidades como a Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, Governo do Estado, Fecomércio MS, Senac, Projeto Mutirão, além das diversas secretarias municipais. A união de esforços garantiu que o mutirão fosse mais do que um evento: foi um dia de cidadania ativa e inclusão.