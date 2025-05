Sábado tem temperaturas em elevação na cidade de São Paulo

O sábado na capital paulista começou muitas nuvens na madrugada e com a sensação de frio diminuindo, com média de 12,3 graus Celsius (°C), segundo dados do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura. Nas regiões mais periféricas da cidade, a mínima foi de 8,5°C e, na região central, de 13,9°C. A quantidade de nuvens diminuiu, permitindo que o sol aparecesse. A temperatura máxima deve ficar em torno dos 23°C, com taxas mínimas de umidade do ar ao redor dos 42%. No fim da noite, a nebulosidade deve voltar a aumentar, mas não há previsão de chuva.

Os dados do CGE mostram que maio registrou até o momento 24,3 milímetros (mm) de chuva, o que corresponde a 44,2% dos 55 mm esperados para o mês. A Defesa Civil municipal mantém o estado de alerta para baixas temperaturas em toda a cidade desde as 8h da última quarta-feira (28), em função da atuação de uma massa de ar frio que aos poucos perde força.

O domingo (1º) também deverá ser de tempo seco, sem previsão de chuva, com sensação de frio na madrugada. Os termômetros devem registrar média de 13°C, com predomínio de sol entre nuvens na maior parte do dia e ligeiro aumento da nebulosidade durante a noite. A temperatura máxima prevista é de 23°C com percentuais mínimos de umidade próximos aos 40%.

Para os próximos dias, a alta pressão atmosférica mantém a estabilidade pelo menos até a próxima segunda-feira (2). A sensação de frio neste fim de semana permanece, principalmente durante as madrugadas, porém com tardes de sol entre nuvens e ligeira elevação das temperaturas máximas. Há indicativo de instabilidade a partir da terça-feira (3), com previsão de chuva fraca na capital paulista.

Segundo os meteorologistas do CGE, a sensação de frio deve ser menor na madrugada de segunda-feira, devido à grande quantidade de nuvens, com mínima prevista de 15°C. No decorrer do dia, o sol deve brilhar entre poucas nuvens, mas as temperaturas não sobem muito. A máxima deve atingir os 23°C com índices mínimos de umidade próximos aos 55%. No fim da noite, a nebulosidade deve volta a aumentar, mas ainda sem previsão de chuva.