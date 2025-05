Polícia Civil prende, em dourados, foragido do estado de São Paulo condenado por crimes sexuais

O investigado havia ficado nacionalmente conhecido no ano de 2020, após a divulgação de um vídeo em que ele rouba o aparelho celular e depois tenta agredir um policial militar na cidade de Indiana/SP. O fato virou reportagem em jornais de âmbito nacional por sua audácia em afrontar o agente de segurança pública.

O homem era procurado após ter sido condenado a uma pena de 2 anos e 1 mês em regime fechado por divulgar cenas com conteúdo sexual sem consentimento da vítima.

Nesta segunda-feira, 5, após troca de informações entre policiais civis da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados e a Polícia Militar do estado de São Paulo, J.C., 33 anos, foi preso em razão do cumprimento um mandado de prisão condenatória em decorrência da prática de crimes sexuais naquele estado.

