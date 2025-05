Campanha reforça prevenção ao câncer bucal na população carcerária de MS

Durante este mês de maio, presídios de Mato Grosso do Sul foram palco de uma importante iniciativa de saúde pública: a campanha Maio Vermelho, voltada para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de boca. A ação levou informação, cuidados e esperança a centenas de reeducandos no estado.

Coordenada pela Diretoria de Assistência Penitenciária da Agepen, através da Divisão de Assistência à Saúde Prisional, a campanha contou com o apoio das Secretarias de Saúde estadual e municipais. O trabalho conjunto mobilizou profissionais de saúde bucal que atuam tanto nas unidades prisionais como nas redes públicas.

Segundo a chefe da Divisão de Assistência à Saúde da Agepen, Liléia Leite, o “Maio Vermelho” é uma campanha anual que visa não só informar, mas também criar uma cultura de autocuidado entre a população carcerária.

“Nosso objetivo é alertar sobre os principais fatores de risco, como o tabagismo, o consumo excessivo de álcool e a má higiene bucal. Além disso, buscamos capacitar os participantes para que sejam multiplicadores dessa informação dentro das celas”, destaca Liléia.

Ações práticas e educativas

As atividades incluíram palestras, rodas de conversa e exames preventivos, além da entrega de kits de higiene bucal, compostos por escova, creme dental e fio dental. Os temas abordados nas palestras destacaram temas como a importância do diagnóstico precoce do câncer de boca; sinais e sintomas que devem ser observados; fatores de risco associados à doença, orientações práticas sobre higiene bucal e prevenção etc.

A campanha não ficou restrita à capital. Unidades prisionais de diversas cidades, como Três Lagoas, Jateí, Ponta Porã, São Gabriel do Oeste, Corumbá, Jardim e Aquidauana, além dos grandes presídios da região de Campo Grande — como o Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho, Penitenciária da Gameleira e o Instituto Penal de Campo Grande — também receberam as ações.

Para a diretora de Assistência Penitenciária da Agepen, Maria de Lourdes Delgado Alves, a iniciativa reafirma a importância de ações preventivas no sistema prisional, promovendo dignidade e bem-estar, além de reduzir custos futuros com tratamentos de doenças que poderiam ser evitadas. “Trabalhar a prevenção é fundamental. A informação salva-vidas e, dentro dos presídios, ela tem ainda mais impacto, pois rompe ciclos e transforma realidades”, conclui a dirigente.

Conforme a diretora, a campanha reforça o cuidado que já é oferecido dentro da rotina de assistência à saúde prestada à população carcerária do Estado.

Comunicação Agepen