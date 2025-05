Com mais 273 convocados, Prefeitura supera 1 mil chamamentos no concurso para professores da Reme

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), convocou mais 273 professores aprovados no último concurso da Rede Municipal de Ensino (Reme). A lista foi publicada em edição extra do Diogrande desta sexta-feira (30). Com a nova chamada, o número total de educadores efetivos nomeados desde o início do certame chega a 1.083, mais que o triplo das 323 vagas inicialmente previstas.

Até o ano passado já haviam sido convocados 810 profissionais. Com esta nova chamada, o número total de convocados chega a 1.083 educadores efetivos. A medida reforça o compromisso da administração municipal com a valorização dos profissionais da educação e com a melhoria da qualidade do ensino oferecido na rede pública.

A publicação desta sexta-feira com a nova convocação dá continuidade às ações anunciadas pela gestão municipal em maio deste ano, quando também foi oficializada a incorporação de 100% do piso nacional do magistério, com reajuste de 6,27% aos docentes da Rede Municipal de Ensino. A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura em ampliar o quadro efetivo da Reme e assegurar avanços concretos na valorização dos profissionais da educação e na qualidade do ensino público na Capital.

A convocação tem como objetivo atender à crescente demanda das unidades escolares e promover maior estabilidade no quadro docente da REME, que atualmente atende mais de 110 mil estudantes. Os convocados são remanescentes do concurso realizado em 2024 e irão integrar o quadro efetivo da rede, elevando para mais de 70% o percentual de professores concursados.

“Valorizar nossos professores é investir no futuro de Campo Grande e um compromisso que assumimos com toda a categoria. Essa convocação atende ao anseio dos educadores, fruto do diálogo constante com o sindicato, e reforça nosso empenho em fortalecer a educação pública. Com profissionais efetivos e valorizados, garantimos mais qualidade no ensino, melhores condições de trabalho e um ambiente propício para o desenvolvimento dos nossos estudantes”, afirma a prefeita Adriane Lopes.

Os candidatos convocados devem se apresentar conforme o cronograma de local, data e horário disponível no Anexo I do edital. A orientação sobre o processo de nomeação e posse será realizada na Gerência de Concursos e Avaliação Funcional, localizada na Avenida Afonso Pena, 3.297 – Centro, Paço Municipal, Sala 1. Aqueles que não comparecerem na data prevista terão o prazo de cinco dias úteis, a contar de 2 de junho de 2025, para se apresentar.



A publicação na íntegra do edital 09/2025 pode ser conferida a partir da página 3 do Diogrande edição nº 7.945 por meio deste link: https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/download_edicao/eyJjb2RpZ29kaWEiOiI5ODM2In0%3D.pdf .

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra professora dando aula.