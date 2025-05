Polícia Civil encerra a Operação Caminhos Seguros 2025 com 105 prisões, 227 vítimas atendidas e ações de prevenção por todo o estado

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), encerrou nesta sexta-feira (30/05) sua participação na Operação Caminhos Seguros 2025, com resultados significativos no enfrentamento à violência sexual infanto-juvenil.

Coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, a operação teve como foco a repressão qualificada, o atendimento humanizado às vítimas e a realização de ações de conscientização. Os dados consolidados refletem o esforço conjunto das forças de segurança em todo o território sul-mato-grossense:

• 32 mandados de prisão por estupro de vulnerável cumpridos, sendo 23 pela DEPCA;

• 73 prisões em flagrante realizadas em todas as Regionais do estado;

• 142 denúncias do Disque 100 apuradas pela Especializada;

• 187 pontos fiscalizados pela DEPCA, identificados como locais vulneráveis à exploração sexual infantil;

• 1 mandado de busca e apreensão cumprido, com prisão por armazenamento de material pornográfico infanto-juvenil;

• 227 vítimas atendidas, com acolhimento e encaminhamento à rede de proteção;

• Ações de conscientização realizadas pela DEPCA, incluindo panfletagens e palestras sobre segurança digital, voltadas a pais, crianças e adolescentes.

A delegada Anne Karine Sanches Trevizan Duarte, responsável pela operação, destacou que os resultados refletem não apenas o êxito das ações repressivas, mas também o alcance social e preventivo da mobilização:

“A Caminhos Seguros 2025 mostra que proteger nossas crianças e adolescentes é prioridade absoluta. Além de localizar e prender criminosos, conseguimos orientar famílias e prevenir novos casos por meio do diálogo e da educação”, afirmou.

A Operação Caminhos Seguros 2025 integra o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes, criado para garantir a proteção integral da população infanto-juvenil, por meio da articulação entre poder público, sociedade civil e instituições de defesa dos direitos da criança.

A Polícia Civil reforça que a denúncia é uma ferramenta essencial. Casos de abuso, exploração ou suspeitas podem ser comunicados anonimamente pelo Disque 100, em qualquer delegacia do estado ou por meio da Delegacia Virtual, no site: www.pc.ms.gov.br.