Polícia Civil identifica autor de furto e apreende motocicleta utilizada no crime

Na manhã de hoje (30), a Polícia Civil, por meio da equipe de investigação da Delegacia Especializada de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos – DEFURV realizou diligências visando a apurar um furto de motocicleta ocorrido no bairro Monte Líbano, nesta Capital.

A motocicleta utilizada no crime foi identificada pela equipe da DEFURV, a qual foi localizada em frente a uma barbearia. O proprietário da motocicleta, ao notar a aproximação dos policiais, entrou no imóvel e fugiu pelos fundos, não sendo mais localizado. Entretanto, os policiais obtiveram sua qualificação como sendo L. M. A. T., de 25 anos.

O suspeito já havia, inclusive, pintado o aro da motocicleta, a fim de dificultar sua identificação e participação no crime. Diligências continuam a ser realizadas com o objetivo de localizar a motocicleta subtraída e para identificar o segundo autor do crime.

Para denúncias sobre furtos e roubos de veículos, encaminhar mensagem no (67) 99224-3346 (WhatsApp).