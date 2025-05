Polícia Civil cumpre dois mandados de prisão na Capital

Na manha de hoje (30), a Policia Civil, por intermédio do Grupo de Operações e Investigações (GOI), após receber informações da Polícia Penal de que um homem com mandado de prisão em aberto estaria em uma empresa no bairro Danúbio Azul, se deslocou até o local informado logrando êxito localizar e capturar A.L.D.O.J (38).

Ainda durante o período da manhã, a equipe policial recebeu uma denúncia anônima, realizou pesquisas e identificou um mandado de prisão com sentença transitada em julgado em desfavor da pessoa denunciada, pela prática do crime de furto. A pessoa de L.J.S.M. (41), foi localizada no Bairro Estrela Dalva III.

Após as capturas, os homens foram imediatamente encaminhados e apresentados à Autoridade Policial plantonista da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário DEPAC/CEPOL. Os mandados de prisão foram cumpridos e os presos permanecem a disposição da justiça.