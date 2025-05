Diante do aumento de casos de doenças respiratórias, Sesau intensifica vacinação de acamados com apoio do Estado

Com a chegada do outono e o aumento expressivo de casos de doenças respiratórias em Campo Grande, a Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) intensificou a campanha de vacinação contra Influenza e Covid-19, com foco nos públicos mais vulneráveis. Desde o início de abril, uma força-tarefa está em curso para garantir a imunização de pacientes acamados, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES/MS). A ação segue até o final de maio.

A estratégia é voltada a pessoas que não conseguem se deslocar até as unidades de saúde. Para isso, equipes mistas compostas por servidores da SESAU e da SES percorrem bairros e instituições com estrutura adequada: veículos, caixas térmicas, insumos e fichas de registro, garantindo que a vacina chegue com segurança até essas pessoas.

Cada distrito sanitário possui uma lista atualizada dos pacientes acamados atendidos pela Atenção Primária. Com base nesse mapeamento, as Unidades de Saúde da Família organizam cronogramas semanais de visitas, que são previamente informados às famílias por telefone ou pelos agentes comunitários de saúde. A orientação é que os responsáveis fiquem atentos às comunicações para que o atendimento ocorra de forma segura e eficiente.

“Estamos enfrentando um período de alta circulação de vírus respiratórios, e não podemos deixar ninguém desprotegido. Essa força-tarefa é um esforço conjunto para garantir que a vacina chegue até quem mais precisa, especialmente os pacientes acamados, que têm maior risco de complicações. Levar esse cuidado até a casa das pessoas é uma forma de proteger vidas e fortalecer ainda mais a nossa rede de Atenção Primária em Saúde”, afirma a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite.

Dos cerca de 3 mil pacientes acamados estimados na Capital, 1.409 já foram vacinados — número que representa em torno de 50% da meta. A expectativa é de alcançar a totalidade desse público até o fim da campanha.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A coordenadora da Rede de Atenção Básica da SESAU, Glória de Araújo Pereira, destaca que a iniciativa fortalece o acesso aos serviços essenciais em um momento crítico para a saúde pública. “Diante da alta circulação de vírus respiratórios, proteger os acamados é uma prioridade. São pessoas com condições de saúde mais delicadas, que não podem se deslocar até uma unidade. A vacinação domiciliar garante que elas também recebam o cuidado necessário, sem que precisem sair de casa”.

Suporte Logístico

A logística da ação envolve ainda o suporte aos profissionais de saúde, com fornecimento de insumos como seringas, agulhas, materiais impressos e apoio no deslocamento. As equipes são capacitadas para realizar a imunização com qualidade e acolhimento, respeitando a condição clínica de cada paciente.

Além da vacinação domiciliar, as doses contra a Influenza e a Covid-19 seguem disponíveis em todas as 74 Unidades de Saúde da Família (USFs) de Campo Grande. A SESAU reforça que a vacinação é segura, eficaz e fundamental para a prevenção de complicações, especialmente entre idosos, gestantes, crianças e pessoas com comorbidades.

A ação conjunta entre SESAU e SES reafirma o compromisso da gestão pública com a equidade no acesso à saúde, garantindo proteção para todos, especialmente para quem mais precisa.