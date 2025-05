Fim de semana segue com tempo seco e firme, com leve aumento da temperatura no Estado

A previsão para este fim de semana no Estado é de tempo firme e seco, com um leve aumento da temperatura, com máximas entre 24-27°C, especialmente nas regiões norte e nordeste. Com predomínio de sol e poucas nuvens, este cenário ocorre devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), as temperaturas estarão em elevação na maioria das regiões do Estado. As mínimas previstas são entre 4-6°C nas regiões sul, cone-sul e grande Dourados, tendo máximas entre 15-21°C.

Pontualmente podem ocorrer valores abaixo dos 2-3°C. Há possibilidade para a ocorrência de geadas, com intensidade variando de fraca a moderada, principalmente na sexta-feira (30/05). Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 7-17°C e as máximas entre 18-24°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 6-15°C e máximas entre 18-27°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 6-14°C e máximas entre 19-23°C. Os ventos atuam entre o quadrante sul e leste com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende