SESAU promove evento em alusão ao Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher e homenageia profissionais da pandemia

Servidoras e servidores da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) de Campo Grande participaram de um encontro especial em alusão ao Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher, no estacionamento da secretaria nesta sexta-feira (30). Além de reforçar a importância do cuidado com a saúde feminina, o evento também prestou homenagem aos profissionais que atuaram na linha de frente durante a pandemia da Covid-19, cuja declaração de pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS) completou cinco anos em 2025.

Representando a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite, o secretário-adjunto Aldecir Dutra destacou, em sua fala, a importância de olhar para a saúde de forma integral. “Esse momento não é um curso, é uma roda de conversa, um bate-papo de profissional para profissional. A saúde vai muito além do físico. Ela envolve nosso emocional, nossas relações afetivas, nossa vida financeira, nossos momentos de lazer. O que a gente deseja é que cada servidor consiga olhar para si, entender o que faz sentido, o que dá prazer, e construir uma trajetória que tenha significado. Porque se não tiver, a pessoa adoece no caminho”.

Aldecir também reforçou que é comum ver profissionais que se aposentam já adoecidos, justamente por não terem olhado para si durante a vida profissional. “Todos que estão na saúde têm uma missão. Mas é preciso que essa missão seja prazerosa. Que, ao se aposentar, a pessoa sinta que cumpriu seu papel, que possa viajar, aproveitar a família e viver bem. A gente não quer ver profissionais adoecendo, desgastados, sem energia para a própria vida. Por isso, é fundamental cuidar da saúde em todos os aspectos”, completou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Cinco anos da pandemia: memórias e aprendizados

A chefe de gabinete da SESAU, Isabela Volpe, lembrou sua própria vivência durante a pandemia. “Eu, como enfermeira, vivi isso na pele. Quem não sabia, aprendeu, e quem sabia, aprendeu muita coisa. Esse evento é uma oportunidade de homenagear todos que estiveram na linha de frente e, ao mesmo tempo, reconhecer que a maioria dos nossos trabalhadores são mulheres. Por isso, unimos essa homenagem à celebração do mês da saúde da mulher. Foi pensado com muito carinho”.

A programação buscou proporcionar um momento de acolhimento, reflexão e valorização, destacando a importância do autocuidado e da promoção da saúde física, emocional e social.

A apresentação artística da bailarina Luiza Maria Almeida Rosa, integrante do projeto “Onde nasce a fonte do ser?”, trouxe leveza e sensibilidade ao evento. O projeto, financiado pela Lei Paulo Gustavo, foi uma forma de reconhecer os profissionais da saúde que estiveram na linha de frente da pandemia.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Durante sua fala, Luiza expressou seu agradecimento. “Eu tenho muito carinho por esse trabalho, que fiz como forma de agradecer, enquanto cidadã, enquanto artista e enquanto sociedade, por tudo que vocês fizeram durante a pandemia. Enquanto vocês estavam na linha de frente, se expondo e se dedicando, eu buscava me proteger, me informar, e pude perceber o quanto vocês foram fundamentais para todos nós. A arte tem essa capacidade de lidar com o leve e o pesado, o triste e o alegre, e é isso que eu quis trazer com a minha dança”.

Atenção ao bem-estar integral

A assistente social Ilma Amaral Piemonte, da Coordenadoria de Atenção à Saúde do Servidor (GERSAU), também trouxe uma reflexão sobre a importância de cada profissional olhar para si. “Nós sabemos que saúde não é só ausência de doença. É um conceito ampliado, que envolve nosso bem-estar biopsicossocial. Precisamos olhar para nossa saúde emocional, nossas relações, nosso lazer, nossos projetos de vida. Porque, se não fizermos isso, adoecemos”.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Ilma também reforçou que a SESAU dispõe de serviços para apoio aos servidores, como psicologia, psiquiatria, homeopatia e parcerias que contribuem para a promoção da saúde mental e do bem-estar. “A gente cuida tanto dos nossos usuários e, muitas vezes, deixa nossa própria saúde para depois. Precisamos estar atentos aos sinais: se não estamos dormindo bem, se a alimentação não está boa, se há ansiedade ou cansaço extremo, é hora de procurar ajuda. Nossa saúde também importa”.

O evento foi encerrado com um chamado coletivo à reflexão e à prática do autocuidado, não apenas no mês de maio – mês das mulheres, mas como parte da rotina de quem dedica sua vida a cuidar da saúde da população. O evento contou com a abertura de Rony Wallas Fonseca Froz, gerente técnico do Serviço de Doenças Não Transmissíveis da Sesau com a execução de ginástica laboral.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

#ParaTodosVerem As imagens mostram os participantes da ação de saúde.