Plantão de Vacinação contra a Influenza neste fim de semana

USF Santa Emília (Rua Boanerges Lopes, s/n) Atendimento para os moradores do bairro Santa Emília e região, com oferta de vacinação contra a Influenza e outros serviços de saúde.

Base Aérea CG – 8h às 11h Avenida Duque de Caxias, 2905 – Em frente ao Monumento do Avião

Para se vacinar, é necessário apresentar documento pessoal com foto.

A superintendente de Vigilância em Saúde e Ambiental da SESAU, Veruska Lahdo, alerta para a importância da imunização diante do cenário epidemiológico atual. “Estamos vivendo um período de alta circulação de vírus respiratórios e a vacinação é uma das principais estratégias para reduzir os casos graves e as internações por gripe. Reforçamos que toda a população a partir dos seis meses de idade pode e deve se vacinar. Aproveitem os plantões deste fim de semana e não deixem para depois. A prevenção é sempre o melhor caminho”.

E ainda destaca. “Por isso, organizamos esses plantões no fim de semana, levando a vacinação para locais de grande circulação, como shoppings, parques e também eventos sociais. A vacina contra a gripe é segura, eficaz e fundamental para proteger não só quem se imuniza, mas também toda a comunidade. É um gesto simples que salva vidas”.

