Prefeitura é parceira do 1º Festival do Leite, Queijo e Economia Criativa de Campo Grande

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), é parceira da primeira edição do Festival do Leite, Queijo e Economia Criativa de Campo Grande. O evento que promete unir o melhor das delícias do leite e do queijo com muita música ao vivo será nos dias 27 e 28 de junho, no Parque Laucídio Coelho, em Campo Grande (MS).

O evento objetiva fortalecer a cadeia leiteira de Campo Grande, que assim como em outros estados, tem ganhado destaque na produção de queijos artesanais e ou outros derivados de alto valor agregado. “Esta iniciativa é muito importante porque fortalece a identidade cultural e econômica de Mato Grosso do Sul e agrega valor à renda do produtor, reduzindo a dependência dos preços voláteis do leite fluido”, explica o secretário da Semades, Ademar Silva Junior.

Quem quiser aproveitar a festa e vivenciar experiências regionais, com sabores de verdade, da nossa terra, o evento tem entrada gratuita. Então, já prepara a família que a programação é completa:

• Degustação de queijos artesanais e artigos lácteos, direto de produtores e agroindústrias locais;

• Restaurante de comitiva e barracas típicas, trazendo o sabor da culinária pantaneira e regional;

• Shows com música ao vivo, valorizando artistas locais;

• Praça de alimentação variada com opções para todos os gostos;

• Leilão e exposição de gado leiteiro, com espaço para criadores e troca de conhecimento técnico;

• Espaços comerciais

O evento, está sendo realizado pela Acrissul, Girolando, Câmara Setorial do Leite, e Prefeitura de Campo Grande, com Senar, Sicredi e Real H, tem apoio do Sebrae, Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC), Famasul, Sindicato Rural de Campo Grande.

Serviço: Festival do Leite, Queijo e Economia Criativa

• Data: 27 e 28 de junho

• Onde: Parque de Exposições Laucídio Coelho – Campo Grande (MS)

• Quanto: Entrada gratuita

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra reunião da Semades.