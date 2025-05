Sejuv arrecada mais de 200 peças para a Campanha do Agasalho da Prefeitura e FAC

A Secretaria Executiva da Juventude (Sejuv), arrecadou mais de 200 peças de roupas e agasalhos durante a Campanha do Agasalho 2025, realizada pela Prefeitura de Campo Grande, em parceria com o Fundo de Apoio à Comunidade (FAC).

A campanha tem como objetivo atender famílias em situação de vulnerabilidade, levando calor e dignidade para quem mais precisa durante o inverno. Foi a primeira vez que a Secretaria da Juventude participou ativamente da mobilização.

“Juventude é movimento. E essa questão de doação, de se colocar no lugar do outro, isso é o mais importante. Teve servidor que não tinha o que doar, mas procurou com vizinhos, com familiares, porque entendeu o quão grande é essa causa. Toda essa entrega não faria sentido se os servidores não abraçassem esse projeto com amor,” destacou o secretário da Juventude, Paulo Lands.

Ele também lembrou que a solidariedade faz parte da sua história de vida. “Eu venho da periferia. Cresci vendo meus pais atuarem em projetos sociais, sempre ajudando o próximo. O que eu fiz aqui foi só replicar o que aprendi desde criança,” completou.

A presidente do FAC, Adir Diniz, ressaltou que a campanha já arrecadou 30 mil peças, mas a meta deste ano é dobrar esse número, chegando a 60 mil. Ela destacou a importância da transparência na distribuição dos donativos.

“As doações são destinadas diretamente às famílias em situação de vulnerabilidade, especialmente quem está no Cadastro Único e quem realmente precisa. A gente faz questão de ir até os locais, olhar no olho, entregar pessoalmente, garantindo que tudo seja feito com seriedade e responsabilidade,” reforçou.

A população ainda pode colaborar. Os pontos de arrecadação estão distribuídos em todas as secretarias Municipais, na prefeitura Municipal, Colégio Máster, Shopping Campo Grande, Shopping Bosque dos Ipês e em mais de 40 escolas Municipais da Capital.

A Prefeitura de Campo Grande e o FAC reforçam o convite para que todos participem dessa grande corrente de solidariedade. Podem ser doados agasalhos, cobertores, calças, casacos, blusas de frio, meias, gorros e calçados em bom estado de conservação.