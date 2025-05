Polícia Civil cumpre mandado de prisão por estupro em Ribas do Rio Pardo

Na manhã desta sexta-feira (30), a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Ribas do Rio Pardo, deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pelo juízo da comarca local.

O mandado refere-se ao crime de estupro, sendo o investigado B.E., de 63 anos, localizado no bairro Estoril. Após diligências investigativas, os policiais civis conseguiram localizar o indivíduo e efetuar sua prisão.

O preso foi conduzido à unidade policial e permanecerá à disposição da Justiça.